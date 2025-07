Tour de France 2025 ritrovate una parte delle biciclette rubate alla Cofidis

Buone notizie per la Cofidis al Tour de France 2025: grazie a un’indagine tempestiva, parte delle biciclette rubate sono state ritrovate. Un colpo duro per la squadra francese, che ha visto distrutta la preparazione di una notte, ma la scoperta porta speranza e fiducia in un riscatto rapido. La domanda ora è: come procederà la squadra per recuperare tutto il patrimonio sottratto?

Buone notizie per la Cofidis dopo la prima notte da incubo al Tour de France 2025. La squadra francese, infatti, aveva dovuto fare i conti col furto con scasso tra sabato 5 e domenica 6 luglio di undici biciclette destinate ai corridori presenti a quest’edizione della Grande Boucle. Secondo quanto hanno riportato le cronache, il portellone del camion-officina è stato forzato e il tutto si concretizzato con estrema velocità e risolutezza. La gendarmeria francese ha aperto e iniziato le indagini, ma, dalle prime impressioni, è parso molto complicato riuscire a risalire ai colpevoli. C’è una novità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, ritrovate una parte delle biciclette rubate alla Cofidis

Tour: ritrovate 5 delle 11 biciclette rubate alla Cofidis - Cinque delle 11 biciclette trafugate al team Cofidis sono state ritrovate ieri sera, non lontano dall'hotel, secondo quanto riportato da franceinfo:sport. Lo riporta ansa.it

