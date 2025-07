sciopero dei treni scatta alle 21 disagi fino a domani alle 18

Preparatevi a possibili disagi nei collegamenti ferroviari: uno sciopero nazionale, proclamato dai sindacati di base, avrà inizio alle 21 di stasera e durerà fino alle 18 di domani. Coinvolgendo il personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, questa azione potrebbe causare cancellazioni e variazioni di orario. Tuttavia, per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in questi casi, quindi è consigliabile pianificare con anticipo i propri spostamenti.

Possibili disagi in vista da questa sera per chi viaggia in treno. Dalle 21:00 di oggi scatta infatti lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati di base fino alle 18:00 di domani. Nelle Ferrovie dello Stato è coinvolto il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni, ma per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 (gli elenchi sono consultabili sull'orario ufficiale e sul sito Trenitalia, sul sito Trenord e su quello Tper). Sono garantiti anche alcuni treni della lunga percorrenza, pubblicati anche in questo caso sul sito Trenitalia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net