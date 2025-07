Picchiati dalla Polizia Locale | Dopo i colpi ai testicoli sangue nelle urine Mi hanno derubato

Una vicenda drammatica che scuote la comunità: dopo essere stati picchiati dalla polizia locale, alcuni stranieri hanno raccontato di abusi e violenze, con dettagli scioccanti come colpi ai testicoli e sangue nelle urine. Le indagini, partite dalla denuncia di due agenti donna, stanno portando a un serrato interrogatorio in aula, con un riconoscimento che potrebbe svelare verità sconvolgenti. La questione si fa sempre più cruciale nel contesto della tutela dei diritti umani e della giustizia.

Oggi gli interrogatori degli stranieri che hanno raccontato degli abusi. Drammatico riconoscimento in aula. Indagini partite dalla denuncia di due agenti donna. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Picchiati dalla Polizia Locale: “Dopo i colpi ai testicoli sangue nelle urine”, “Mi hanno derubato”

