Hojlund Inter sorpresa sul futuro | cambia la volontà dell’attaccante la decisione

Hojlund Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante danese del Manchester United nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Il futuro di Rasmus Hojlund resta in bilico, ma per il momento non ci sono segnali di una sua partenza dal Manchester United. Dopo che il profilo del giovane attaccante danese è stato accostato con insistenza all' Inter ad inizio giugno, la situazione è cambiata, con il club nerazzurro che ha deciso di puntare su altri obiettivi, come l'acquisto di Bonny. Nonostante questo, l'Inter resta vigile, ma al momento il futuro di Hojlund sembra legato principalmente alla volontĂ del Manchester United.