Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 17 | 25

Benvenuti alla nostra update sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 7 luglio 2025 alle 17:25. Astral Infomobilità vi offre un quadro dettagliato delle principali criticità e deviazioni lungo le strade della regione. Restate con noi per rimanere sempre informati sulle condizioni del traffico e pianificare al meglio i vostri spostamenti, perché conoscere le alternative può fare la differenza nel vostro viaggio quotidiano.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità o nel servizio della regione Lazio Partiamo dalla statale Pontina per un incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Spinaceto la strada è chiusa verso Roma con deviazione su via di Trigoria mentre nella direzione opposta si viaggia con carreggiata ridotta a correre a partire dalla raccordo anulare carreggiata è ridotta il CUD e anche tra Castel Romano e Pomezia nelle due direzioni in questo caso per incendio ci sposiamo sul Raccordo Anulare abbiamo codini interna altezza Labaro e altezza A24 Ines the code dalla Pontina a la diramazione Roma Sud sulla diramazione Roma Sud chiude da Tor Vergata raccordo verso quest'ultimo sulla A24 tratto Urbano code da Portonaccio al raccordo e sulla 91 Roma vicino quad dalla raccordo l'ansia del tiri verso il centro