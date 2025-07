Alla Scala torna il dress code | storia presente e bon ton dell’eleganza a teatro

A Milano, l’eleganza a teatro torna protagonista con il ripristino del dress code alla Scala. Non si tratta di imposizioni stravaganti, ma di semplici regole di buon gusto che valorizzano l’atmosfera raffinata del teatro. Cartelli chiari all’ingresso ricordano agli spettatori le norme di abbigliamento, promuovendo rispetto e classe tra gli spettatori. Perché il vero bon ton nasce dalla cura dei dettagli e dal rispetto per l’arte e il pubblico.

Alla Scala di Milano torna il dress code. A ricordarlo non sono comunicati altisonanti ma nuovi cartelli ben visibili all’ingresso e in biglietteria, dove si legge chiaro: «Chi non rispetta le regole di abbigliamento non ha diritto né a entrare né al rimborso del biglietto». Nessuna imposizione da gran soirée — niente obbligo di cravatta o abito lungo — ma alcune regole minime da rispettare: bandite canottiere, calzoncini e infradito, in nome del decoro e del rispetto per lo spazio scenico e per gli altri spettatori. A farle rispettare, questa volta, saranno direttamente le maschere, invitate ad applicare il regolamento con una buona dose di buon senso. 🔗 Leggi su Panorama.it