Incidente mortale sulla SS 410 a Naro | muore 49enne quattro feriti gravi

Una tragedia si è consumata questa mattina sulla SS 410 di Naro, dove un incidente mortale ha strappato la vita a un uomo e lasciato quattro feriti gravi. L'impatto frontale e il successivo ribaltamento hanno trasformato una normale mattina in un dramma terribile. La comunità si stringe nel dolore, sperando in un tempestivo recupero per i feriti e in maggiore sicurezza sulle nostre strade.

Dramma sulla statale “di Naro” alle prime luci dell’alba, l’auto si è ribaltata dopo uno scontro frontale. Una tragedia si è consumata all’alba di oggi, lunedì 7 luglio, lungo la strada statale 410 Dir “di Naro”, all’altezza del km 3,450, nei pressi del comune di Naro, in provincia di Agrigento. Un uomo di 49 anni, Catalin Argint, cittadino rumeno residente a Canicattì, è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall’auto a seguito di un violento impatto tra due vetture. Altre quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in codice rosso. La dinamica: una Golf si ribalta dopo lo scontro con una Punto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Incidente mortale sulla SS 410 a Naro: muore 49enne, quattro feriti gravi

In questa notizia si parla di: naro - incidente - mortale - muore

Incidente fra Agrigento e Naro: un'utilitaria si ribalta, il conducente resta ferito - Un incidente lungo la statale 756 tra Agrigento e Naro ha sconvolto la tranquillità della zona: una Fiat Punto si è ribaltata, lasciando il conducente ferito e bisognoso di soccorso.

Scontro fra due auto: un morto e 4 feriti; Incidente stradale nell'Agrigentino, nello scontro muore una donna. Chiusa la statale 410; L’incidente stradale sulla statale 410: morta una seconda persona.

Incidente tra due auto a Naro: un morto e quattro feriti - Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 410 nel territorio di Naro, in provincia di Agrigento. Riporta meridionews.it

Naro, il bilancio dell’incidente sulla Statale 410: un morto e quattro feriti - E’ di morto il bilancio del gravissimo incidente che si è verificato all’alba sulla strada statale 410 nei pressi di Naro. Secondo lasicilia.it