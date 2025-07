Amadeus travolto dall’affetto dei fan a Londra | il vide è virale

Amadeus, il celebre conduttore italiano, si è trovato travolto dall’affetto dei fan durante una recente visita a Londra, dove un video virale ha catturato il suo sorriso contagioso. Dopo mesi pieni di impegni televisivi, si concede una meritata pausa nel Regno Unito, dando prova della sua spontaneità e del forte legame con il pubblico. L’istantanea di questa vacanza ha fatto il giro del web, dimostrando ancora una volta quanto sia amato.

