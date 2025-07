Rugby | nei test vittorie di peso per All Blacks Irlanda e Inghilterra

Il primo weekend dei test match estivi ha regalato emozioni e risultati inattesi, testando il valore delle nazionali più forti del mondo. Da Whangarei alla grandissima sfida tra Scozia e Maori All Blacks, ogni partita ha contribuito a delineare le gerarchie del rugby internazionale. Tra vittorie di peso per All Blacks, Irlanda e Inghilterra, il panorama si fa sempre più interessante: scopriamo insieme cosa è successo in questo appassionante inizio di stagione.

Si è concluso il primo weekend dei test match estivi e nell’Emisfero Sud (ma non solo) sono state tante le partite giocate. Tante sfide, alcune di assoluto livello, con risultati non sorprendenti, ma che comunque danno un quadro ben preciso del valore delle migliori nazionali al mondo. Ecco cosa è successo. Il weekend è iniziato a Whang?rei, in Nuova Zelanda, dove la Scozia ha affrontato i Maori All Blacks. A imporsi sono stati i britannici, che hanno a lungo dominato e nel finale hanno respinto il tentativo di rimonta dei Maori. Ma il risultato più pesante è arrivato da Kitakyushu, in Giappone, dove i nipponici hanno battuto il Galles 24-19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby: nei test vittorie di peso per All Blacks, Irlanda e Inghilterra

