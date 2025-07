Zaia ' una mia lista può arrivare al 40-45%'

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso fiducia nel potenziale della sua lista, stimata al 40-45% secondo le ultime statistiche. Con un approccio diretto, Zaia si interroga sul ruolo che il centrodestra vorrà giocare nel valorizzare questa risorsa politica. La domanda ora è: il suo consenso sarà un elemento di forza o di sfida per le prossime regionali? La risposta—e le decisioni future—saranno rivelate nelle prossime settimane.

"L'ultima statistica dice che una lista come la mia può arrivare al 40-45%. Cercheremo di capire se il centrodestra la vuole valorizzare oppure no, dopo capiremo cosa faremo". Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto, Luca Zaia, sulla possibilitĂ di schierare una lista a suo nome alle prossime regionali. "Sono imbarazzato - ha aggiunto Zaia - della mia lista, visto e considerato che non l'ho mai utilizzata come strumento politico ma come strumento di adesione e di rispetto nei confronti di chi magari ha sempre voluto sostenermi ma non votava il centrodestra, quindi ci vuole rispetto per tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net