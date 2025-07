il 9 agosto amichevole palermo manchester city al barbera

vivere un'emozione unica e scoprire il vero spirito del calcio internazionale. Un incontro imperdibile, ricco di storia e passione, che promette di regalare spettacolo e grandi emozioni ai tifosi palermitani e non solo. Prepariamoci a vivere una serata indimenticabile all'insegna del divertimento e dell'amore per il pallone!

PALERMO - Sabato 9 agosto alle ore 21 il Palermo ospiterà al 'Renzo Barbera' il Manchester City per l'Anglo-Palermitan Trophy, un'amichevole di prestigio che omaggia la fondazione del Club rosanero, fortemente legato alle sue origini inglesi. Per Palermo sarà la prima occasione della stagione per da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it