Dakota Johnson | Voglio diventare regista evitare set tossici e interpretare una psicopatica

Dakota Johnson, fresca di successo con *Material Love*, sogna di diventare regista e di scegliere i ruoli che rispecchiano i suoi valori. Determinata a creare ambienti di lavoro sani e a raccontare storie che mettano in luce le donne, attraverso la sua TeaTime Pictures, mira a dirigere il suo primo film e a interpretare personaggi complessi come una psicopatica. La sua visione? Impattare profondamente gli spettatori, non solo con i numeri, ma con emozioni autentiche e significative.

L'attrice, reduce da Material Love, ha parlato della possibilit√† di passare anche dietro la macchina da presa e scegliersi i ruoli che vuole Dakota Johnson sta pensando di dirigere il suo primo film e sicuramente vuole continuare a raccontare storie incentrate sulle donne attraverso la sua TeaTime Pictures, evitare i set tossici, misurare il successo dei film in termini di impatto sugli spettatori piuttosto che di incassi e vorrebbe interpretare una psicopatica e un ruolo d'azione. Lo ha dichiarato la stessa attrice alla stampa nel corso della 59esima edizione del Karlovy Vary International Film Festival (KVIFF) in Repubblica Ceca.

