Flavio Cobolli ai quarti di finale di Wimbledon Fognini esulta | Daje Pischello!

Un traguardo storico per Flavio Cobolli, che a soli 23 anni approda ai quarti di finale di Wimbledon, un risultato sorprendente nel torneo più prestigioso del tennis mondiale. La vittoria contro Marin Cilic ha acceso l’entusiasmo tra gli appassionati e i colleghi, con Fabio Fognini che si congratula sui social con un entusiastico “daje pischello”. È l’inizio di un cammino promettente: il futuro del tennis italiano si fa sempre più brillante.

(Adnkronos) – A 23 anni Flavio Cobolli vola per la prima volta in carriera ai quarti di finale di un torneo di Slam, grazie al match contro Marin Cilic vinto a Wimbledon negli ottavi oggi 7 luglio. Subito arrivano i complimenti, sui social, da parte del collega Fabio Fognini che invece è uscito al primo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

