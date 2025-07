Mbappé fa un passo indietro e ritira la denuncia contro il Psg L’Équipe

Dopo mesi di tensioni e battaglie legali, Kylian Mbappé fa un passo importante verso la riconciliazione con il PSG, ritirando la denuncia penale per molestie morali e tentata estorsione. Tuttavia, resta in corso una causa civile per recuperare 55 milioni di euro tra stipendi e bonus non pagati. La scena è pronta a cambiare, ma il futuro del campione e del club si gioca anche sul grande palco del Mondiale per club, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Kylian Mbappé ha ritirato la denuncia penale contro il Psg per molestie morali e tentata estorsione, ma resta aperta la causa civile per recuperare 55 milioni di euro tra stipendi e bonus non pagati. Dopo mesi di tensioni e scontri legali, i rapporti con il presidente Al-Khelaïfi sembrano essersi leggermente distesi. Ora resta da vedere cosa accadrà al Mondiale per club. Leggi anche: Booba contro Mbappé: «Se non lasci in pace Al-Khelaïfi, dirò cosa fai a Palm Beach e perché hai preso una gastro» Mbappé ritira la denuncia. Lui e il suo entourage ora vogliono focalizzarsi esclusivamente sull’aspetto sportivo (L’Équipe). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mbappé fa un passo indietro e ritira la denuncia contro il Psg (L’Équipe)

In questa notizia si parla di: mbappé - denuncia - passo - indietro

Mbappé denuncia il PSG per tentativo di estorsione e danni morali: chiesto risarcimento milionario - In un episodio che scuote il mondo del calcio, Kylian Mbappé ha deciso di denunciare il PSG per tentativo di estorsione e danni morali, richiedendo un risarcimento milionario.