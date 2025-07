Caro libri la beffa | +1,7% nel 2025 ma dal 2021 gli editori hanno assorbito il 50% dell’inflazione E ora le librerie rischiano il collasso Le proposte di sindacati e librai

Caro libri, la beffa: nel 2025 il prezzo dei testi scolastici arriverà a 17 euro, ma da anni gli editori hanno assorbito metà dell’inflazione, lasciando le librerie al limite del collasso. Questa non è solo una questione di numeri, ma di una guerra silenziosa tra aumento dei costi e mercato in crisi, che mette in difficoltà famiglie e sistema scolastico. È tempo di affrontare questa emergenza prima che diventi insostenibile.

Non è solo una questione di percentuali. Dietro l’aumento ‘moderato’ dei libri di testo si nasconde una guerra silenziosa: quella tra inflazione che divora il potere d’acquisto e un mercato editoriale che, pur frenando i rincari, lascia indietro chi non può più permettersi neppure l’essenziale. E mentre il ministero monitora i listini, le famiglie fanno i conti con un welfare scolastico sempre più a ostacoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

