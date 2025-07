Suspicious minds due coppie e la fragilità dell' amore

In un mondo in cui l’amore è spesso fragile e imprevedibile, quattro vite si incrociano in modo inaspettato a Roma, svelando le sfumature più delicate dei sentimenti umani. “Suspicious Minds”, il nuovo film di Emiliano Corapi su Paramount+, ci invita a riflettere sulle sfide e le fragilità delle relazioni, dimostrando che anche nei momenti più difficili, il cuore può sorprendere. Scopriamo insieme come queste storie si intrecciano...

Roma, 7 lug. (askanews) - Due coppie, una di ventenni l'altra di quasi 50enni, scoprono durante un soggiorno a Roma la fragilità dell'amore. Succede in "Suspicious Minds", il film di Emiliano Corapi dal 5 luglio su Paramount+. Le vite dei quattro personaggi si intrecciano quando, da poco arrivati nello stesso hotel, quello interpretato da Francesco Colella e la ragazza interpretata da Amanda Campana rimangono bloccati in ascensore. Da lì nascono sospetti, provocazioni, desideri e confrontiscontri all'interno delle due coppie. Ed emergono alcune verità sull'amore, come spiegano i due giovani, Amanda e Matteo Giuggioli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Suspicious minds", due coppie e la fragilità dell'amore

In questa notizia si parla di: coppie - amore - suspicious - minds

Benedetta Parodi e Fabio Caressa a L’amore è cieco Italia su Netflix: “Al fianco delle coppie in questo viaggio (con i nostri 25 anni di matrimonio)” - Benedetta Parodi e Fabio Caressa si preparano a conquistare Netflix con un emozionante viaggio nel cuore delle relazioni, celebrando 25 anni di matrimonio e l’amore che supera ogni ostacolo.

Il tradimento non cambia con l’età. È il modo di viverlo che è diverso, per il mio personaggio e per quello di Giulia, per come hanno vissuto la loro storia sarebbe inconcepibile”. Queste parole di Matteo Oscar Giuggioli danno subito il tono a Suspicious Mind, il Vai su Facebook

Suspicious minds, due coppie e la fragilità dell'amore; “Suspicious Minds”, giallo sessuale e sentimentale in ascensore; “SUSPICIOUS MINDS”: il film scritto e diretto Emiliano Corapi è disponibile su Paramount+.

"Suspicious minds", due coppie e la fragilità dell'amore - Due coppie, una di ventenni l'altra di quasi 50enni, scoprono durante un soggiorno a Roma la fragilità dell'amore. libero.it scrive

Suspicious Minds e quella verità diventata solo un punto di vista. Intervista al cast - "Domandarsi cosa sia vero o no è un atto di civiltà umana", spiega Francesco Colella nella nostra intervista. Scrive msn.com