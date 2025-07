Cornetto Battiti Live 2025 | quante puntate durata e quando finisce

Se sei un appassionato di musica e non vuoi perderti il ritorno di Cornetto Battiti Live 2025, preparati a vivere un’estate all’insegna delle emozioni! Dal 7 luglio su Canale 5, con Ilary Blasi e Alvin, questa stagione promette cinque imperdibili puntate fino al 4 agosto 2025. Scopri tutte le date, la durata e i dettagli di questa entusiasmante manifestazione musicale che animerà le serate estive: ecco tutto quello che devi sapere!

. Quante puntate sono previste per Cornetto Battiti Live 2025, la nuova stagione dello show musicale? Appuntamento su Canale 5 dal 7 luglio 2025 con Ilary Blasi e Alvin. In tutto sono previste cinque puntate con la chiusura prevista per lunedì 4 agosto 2025. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe cambiare). Prima puntata: lunedì 7 luglio 2025. Seconda puntata: lunedì 14 luglio 2025. Terza puntata: lunedì 21 luglio 2025. Quarta puntata: lunedì 28 luglio 2025. Quinta puntata: lunedì 4 agosto 2025. Durata. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Cornetto Battiti Live 2025 su Canale 5? La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 01,15. 🔗 Leggi su Tpi.it