Strage Corinaldo Andrea Cavallari in fuga irreperibile anche la fidanzata Cosa sappiamo

La fuga di Andrea Cavallari, condannato per la tragedia di Corinaldo, continua a tenere sotto scacco le autorità, mentre la sua fidanzata è anch'ella irrintracciabile. Dopo aver evaso dal carcere, Cavallari si nasconde nel tentativo di evitare la giustizia, alimentando un crescente clima di inquietudine e incertezza. Riusciranno le forze dell'ordine a rintracciarlo e fare piena luce su questa drammatica vicenda?

Andrea Cavallari, condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), è in fuga da oltre 72 ore. Il 26enne, uno dei componenti della banda che nel dicembre 2018 aveva provocato sei vittime all'interno del locale anconese, è evaso dal carcere dopo essersi laureato lo scorso 3 luglio. All'università si era recato con i familiari, senza essere scortato dagli agenti della polizia penitenziaria. Anche la fidanzata di Cavallari risulta irreperibile da giovedì scorso. A quanto si è appreso, dopo la cerimonia il giovane era rimasto da solo insieme alla fidanzata e da allora si sono perse le loro tracce. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Strage Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga, irreperibile anche la fidanzata. Cosa sappiamo

Strage alla Lanterna Azzurra, Cavallari evade dopo la laurea. Gli era stato concesso il beneficio di uscire dal carcere di Bologna senza scorta - Un'auto dichiarazione sincera, quella di Cavallari, che dopo aver evaso la legge si confronta con il passato e il futuro.

Corinaldo, il marito di Eleonora Girolimini: "Morta per colpa di Cavallari, andava sorvegliato"; Andrea Cavallari ancora in fuga, un vedovo della strage di Corinaldo: Lo stato l'ha lasciato scappare

Come ha fatto Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, a evadere dal carcere di Bologna - La dinamica della fuga di Cavallari sarebbe stata semplice: il 26enne era uscito il 3 luglio mattina, accompagnato soltanto dai familiari, senza alcuna ... Riporta fanpage.it

Strage di Corinaldo, appello del Garante: 'L'evaso si riconsegni' - Così Irma Conti, componente del collegio del Garante dei detenuti, rivolgendosi al 26enne condannato per la strage di Corinaldo, che dopo la cerimonia di laurea all'università di Bologna, in Scienze ... ansa.it scrive