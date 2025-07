La strana fame di Davide Ancelotti Al Botafogo inizia a camminare da solo

La rinascita di Davide Ancelotti al Botafogo segna l’inizio di una nuova avventura per il giovane allenatore, dopo oltre un decennio al fianco di papà Carlo. Con umiltà e determinazione, si prepara a lasciare il segno in Brasile, sfidando i pregiudizi e dimostrando che il talento si costruisce con passione e dedizione. La sua fame di successo ora corre da sola, pronta a scrivere pagine brillanti nel calcio internazionale.

Dopo 13 anni al fianco (e all'ombra) di papà Carlo, il tecnico 35enne prende il posto di Renato Paiva. Chi lo conosce da una vita: "Umile e preparato, ha la motivazione extra di sfatare un luogo comune".

