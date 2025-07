Calciomercato Inter Calhanoglu e Sommer in vacanza insieme dopo le voci sul Galatasaray | spunta l’indizio social – FOTO

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: tra voci di addii e trasferimenti, Hakan Calhanoglu e Yann Sommer sembrano vivere un’estate all’insegna del relax, ma anche della suspense. Dopo i rumors sul Galatasaray, un enigmatico scatto social di Calhanoglu al mare alimenta i sospetti tra i tifosi nerazzurri. Cosa ci riserverà questa estate calda di mercato? Restate sintonizzati, perché il futuro potrebbe riservare sorprendenti colpi di scena.

Calciomercato Inter, le ultime sulle voci su Hakan Calhanoglu e Yann Sommer dopo l'interesse del Galatasaray. I dettagli. Le voci di mercato che accostano Hakan Calhanoglu e Yann Sommer al Galatasaray si fanno sempre più insistenti, ma un misterioso scatto pubblicato nelle storie Instagram di Calhanoglu ha sollevato nuovi interrogativi tra i tifosi dell' Inter. Il centrocampista turco ha postato una foto che lo ritrae al mare insieme al portiere nerazzurro, Yann Sommer, mentre si godono una pausa estiva. Un'immagine che, seppur innocente, ha immediatamente acceso la curiosità dei follower, con molti che si chiedono se possa nascondere un indizio su un possibile addio simultaneo al club milanese.

