Napoli flash mob Life for Gaza | migliaia di corpi a terra

A Napoli, un vibrantissimo flash mob ha unito migliaia di cuori in un gesto di solidarietà e memoria: circa 1500 persone si sono distese su lenzuola bianche, creando un potente quadro di vicinanza alle vittime di Gaza. Organizzato da Life for Gaza e dalla Comunità Palestinese della Campania, l’evento ha acceso i riflettori sull’importanza di restare umanamente vicini in momenti di crisi, affinché questa forza di speranza non si spenga mai.

A Napoli circa 1500 persone si sono stese su lenzuola bianche per un flash mob in memoria delle vittime di Gaza. L'evento è stato organizzato da Life for Gaza e dalla Comunità Palestinese della Campania.

Bimbo palestinese da Gaza a Napoli per terapie mediche: al Santobono per cure salvavita - Un bimbo palestinese, proveniente dalla Striscia di Gaza, è arrivato a Napoli per ricevere cure salvavita presso l'ospedale Santobono.

