L' Umbria che Spacca chiude alla grande con Lucio Corsi La città stregata dalla musica

Perugia, 7 luglio 2025 - Oltre 12mila presenze in 5 serate. Otto palchi distribuiti tra i Giardini del Frontone, il dipartimento di Agraria, San Pietro e Corso Cavour. Sono i numeri dell' Umbria che Spacca, che si  è conclusa ieri sera, 6 luglio, con il concerto gratuito di Lucio Corsi e un fiume festante di persone che partiva dai Tre Archi fino al Frontone. Un atto finale, quello regalato dal peter pan della canzone, che ha suggellato il successo strepitoso di un festival che per cinque intensi giorni ha animato il cuore del centro storico di Perugia, trasformando la cittĂ in un palcoscenico vibrante di musica, cultura e vivacitĂ intelligente. 🔗 Leggi su Lanazione.it