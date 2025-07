Dramma sull’Autostrada A1 si ribalta navetta della raccolta rifiuti | c’è una vittima

Un incidente devastante sull’Autostrada A1 ha scosso questa mattina il tratto tra Santa Maria Capua Vetere e il sud. Una navetta per la raccolta dei rifiuti si è ribaltata dopo un violento impatto, causando una perdita umana preziosa. La tragedia sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade italiane. La comunità si stringe nel dolore mentre le autorità indagano sulle cause di questo tragico evento…

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina, 7 luglio, sull'autostrada del Sole, in direzione sud, poco dopo il casello di Santa Maria Capua Vetere. Una navetta adibita alla raccolta dei rifiuti si è ribaltata dopo aver impattato violentemente contro le barriere laterali della carreggiata. Il bilancio è tragico: una persona ha perso la vita.

