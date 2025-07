Al via la storica e controversa corsa dei tori di Pamplona | animali a terra e diversi feriti – Il video

Ogni anno, Pamplona si anima con la tradizionale e controversa corsa dei tori, un evento che suscita emozioni forti e dibattiti globali. Tra corse adrenaliniche e momenti di tensione, la festa di San Firmino attira migliaia di visitatori desiderosi di vivere questa esperienza unica. Ieri, il primo “encierro” ha segnato l’inizio di questa storica tradizione, ma non sono mancati gli incidenti e le ferite. Un evento che continua a far parlare di sé.

Come ogni anno a Pamplona, a partire dal 7 di luglio, si festeggia la sentitissima festa di San Firmino. Tra i balli, i canti e i litri di vino che attirano miglia di persone nella città del Nord-Est della Spagna, l’evento principale di tutte le celebrazioni è però la famosa corsa dei tori. Ieri, domenica 7, si è tenuto il primo “encierro”, ossia la corsa che ha portato migliaia di persone, fianco a fianco con i tori, dalla Chiesa di San Fermin fino all’arena di Pamplona. Il percorso è quello storico, reso celebre da Ernest Hemingway nel suo Fiesta. Ha inizio dalla Cuesta di Santo Domingo, dove i “mozos”, i partecipanti, vestiti di bianco con i tradizionali fazzoletti rossi al collo, attendono la partenza dei tori. 🔗 Leggi su Open.online

