Von der Leyen ' in corso una caccia alle streghe non cederemo'

Nel cuore di un acceso dibattito, Ursula von der Leyen denuncia una "caccia alle streghe" in atto, sottolineando che non cederà di fronte alle pressioni. La presidente della Commissione Europea invita alla calma e al dialogo, respingendo le accuse infondate e definendo le dichiarazioni degli oppositori come estreme e fuorvianti. In un clima di tensione politica, si fa strada la domanda: fino a quando questa battaglia si protrarrà?

"C'è in corso una caccia alle streghe ma non cederemo: ci sono membri che hanno preoccupazioni e tutto ciò è più che giusto. Siamo pronti a discutere". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando nel dibattito sulla mozione di sfiducia. "Quello che ha detto l'onorevole Piperea è eclatante, segue il manuale degli estremisti", ha aggiunto von der Leyen, precisando che il suo intervento conteneva " notizie false " e " accuse di complotti orditi dall'Ue".

