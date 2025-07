Si fingeva poliziotto e rapinava i passanti | arrestato 37enne nel casertano

Una truffa ai danni dei cittadini di Caserta, orchestrata con astuzia e crudeltà. Un uomo di 37 anni si fingersava poliziotto, usando una paletta falsa per intimidire e derubare ignari passanti. La sua finta divisa gli permetteva di ingannare le vittime, sottraendo soldi e beni di valore. La scoperta e l’arresto hanno portato alla luce un pericoloso modus operandi che ha seminato paura nella comunità. Le autorità continuano a vigilare per garantire la sicurezza di tutti.

Usava una paletta per simulare controlli e derubare le vittime. Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella provincia di Caserta per aver messo in atto numerose rapine fingendosi un agente delle forze dell'ordine. Con una paletta simile a quella ufficiale in mano, fermava i passanti per strada e li sottoponeva a false perquisizioni, durante le quali si appropriava di denaro, telefoni e documenti. Le indagini e il modus operandi. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Napoli Nord e portata avanti dagli agenti del commissariato di Casal di Principe, è partita dopo le denunce di diverse vittime, che hanno raccontato episodi avvenuti tra Villa Literno e Castel Volturno.