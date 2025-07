Sorpresa Roma il nuovo bomber arriva in prestito | ecco il piano

Sorpresa a Roma: il nuovo bomber arriva in prestito, pronto a rivoluzionare l’attacco giallorosso. La strategia della dirigenza è chiara: potenziare la rosa senza investimenti immediati, puntando su un talento che può fare la differenza. Con questa mossa, i capitolini vogliono rilanciarsi e scrivere un nuovo capitolo vincente. Dopo un'estate turbolenta, la Roma si appresta a tornare in grande stile: il piano è già in moto.

L’idea della dirigenza giallorossa è quella di rinforzare l’attacco: occhi sul calciatore, che arriverebbe a Roma con la formula del prestito Dopo la maratona della scorsa stagione, iniziata in maniera rocambolesca con il doppio esonero di De Rossi prima e Juric poi e terminata con una qualificazione alla Champions League mancata soltanto all’ultimo, la Roma riparte da zero. Per evitare di ripetere il terribile avvio di stagione consumatosi nell’annata 202425, il club giallorosso ha deciso di cambiare tutto. Una volta consegnate le redini a Claudio Ranieri, che rimane a supporto della squadra ma da una poltrona dirigenziale, la squadra è stata affidata a Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Sorpresa Roma, il nuovo bomber arriva in prestito: ecco il piano

In questa notizia si parla di: roma - prestito - sorpresa - bomber

Calciomercato Roma, la decisione del Milan sul prestito di Abraham. L’attaccante inglese pronto a rientrare: i dettagli - Il calciomercato della Roma prende forma con la decisione del Milan sul prestito di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, pronto a rientrare, non sarà riscattato dai rossoneri, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Indiscrezione a sorpresa lanciata da TMW: L'AL NASSR METTE SUL MERCATO DURAN Al club non sarebbero piaciuti alcuni comportamenti del bomber, con l'Al-Nassr che vorrebbe 'liberarsene quanto prima' Apertura anche al prestito: su di lui Napoli, Vai su X

Indiscrezione a sorpresa lanciata da TMW: L'AL NASSR METTE SUL MERCATO DURAN Al club non sarebbero piaciuti alcuni comportamenti del bomber, con l'Al-Nassr che vorrebbe 'liberarsene quanto prima' Apertura anche al prestito: su di lui Napoli, Vai su Facebook

Hamdallah all’Al Hilal: un bomber a tempo per Inzaghi; Adzic è la chiave per il bomber Juve che non ti aspetti: sorpresa nella lista; Clamoroso intreccio, Vlahovic via in prestito.

Soffiano il bomber alla Roma: pronti 20 milioni di euro - Calciomercato Roma, 20 milioni di euro e bomber soffiato: ecco gli ultimi clamorosi aggiornamenti in casa giallorossa. Scrive asromalive.it

Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: nuovo bomber con lo sconto - La presa di posizione e il messaggio ai giallorossi che non passa affatto inosservato: ha confermato tutto, le ultime Lavori in corso. Da asromalive.it