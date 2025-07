Bocciato per la lingua dopo cinque anni di sacrifici | la storia di Nadir e la denuncia di studenti e docenti contro un sistema che non sa accogliere davvero i nuovi arrivati in Italia

La storia di Nadir, studente di origini pakistane bocciato alla Maturità dopo cinque anni di sacrifici, mette in luce un sistema scolastico che fatica ad accogliere e valorizzare i talenti dei nuovi arrivati in Italia. È il racconto di un impegno invincibile e di una realtà che necessita di cambiamenti profondi. Questa vicenda solleva interrogativi cruciali sulla reale inclusione nel nostro sistema educativo, spingendoci a riflettere su come migliorare l’accoglienza e il supporto agli studenti stranieri.

L’impegno c’era, la dedizione anche. Ma non è bastato a Nadir (nome di fantasia), studente di origini pakistane, per superare l’esame di Maturità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: nadir - bocciato - lingua - cinque

(? Daniela Corneo) I suoi compagni di classe, tutti presenti martedì (1 luglio) per sostenerlo all’esame di maturità insieme a un gruppo di docenti che l’hanno visto crescere in questi cinque anni, hanno preso carta e penna e chiesto aiuto per il loro amico Na Vai su Facebook

Bocciato per la lingua dopo cinque anni di sacrifici: la storia di Nadir e la denuncia di studenti e docenti contro un sistema che non sa accogliere davvero i nuovi arrivati in Italia; La storia di Nadir dal Pakistan a Bologna, sveglia alle 5 per prendere la maturità ma all'esame viene bocciato. Classe e prof si mobilitano: «Ha dato il massimo, non è giusto»; Dal Pakistan a Bologna, sveglia alle 5 per la Maturità: bocciato.

Studente pakistano arriva alla Maturità tra mille sacrifici ma è l'unico bocciato della scuola: compagni e docenti si mobilitano - La storia di Nadir è un esempio di come l'inclusione scolastica in Italia abbia un problema ... Segnala skuola.net

Dal Pakistan a Bologna per un futuro migliore, ma viene bocciato alla maturità. I prof e i compagni: «Lui ha dato il massimo, la scuola ha fallito» - «In questi cinque anni ha sempre messo tutto il suo impegno e la sua volontà, nonostante le difficoltà legate alla lingua, alla ... Si legge su msn.com