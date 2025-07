Ucraina20mila senza luce-gas dopo raid

La notte in Ucraina è stata segnata da un'ondata di attacchi che ha lasciato oltre 20mila persone senza luce e gas, mentre le vittime aumentano con almeno 4 morti e 36 feriti tra droni e artiglieria. Le regioni di Sumy, Kherson, Odessa e Kharkiv sono state particolarmente colpite, mentre Mosca mira agli impianti energetici. Una giornata di tensione e resistenza che sottolinea la gravità del conflitto.

Almeno 4 morti e 36 feriti nella notte, per attacchi di droni e artiglieria. Due morti e due feriti nella regione di di Sumy, un'altra vittima e 2 feriti in quella di Kherson e il quarto morto nella regione di Odessa. Ventisette i feriti nella regione di Kharkiv e 5 nella regione di Dnipropetrovsk, riferiscono le autorità locali. Droni anche su Kiev, ma nessuna vittima. Mosca ha colpito gli impianti energetici e del gas nella Regione di Sumy. Circa 20 mila persone in 147 insediamenti sono senza luce e gas dopo i raid. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it