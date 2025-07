Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 7 luglio 2025

Stasera, lunedì 7 luglio 2025, torna su Rete 4 “Quarta Repubblica”, il talk di Nicola Porro che ogni settimana svela i retroscena della scena politica e sociale italiana. Con un cast d’eccezione di ospiti, opinionisti, politici e giornalisti, analizzeremo gli eventi più caldi del momento, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti esclusivi. Ma chi saranno i protagonisti di questa puntata imperdibile? Scopriamolo subito!

. Questa sera, lunedì 7 luglio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 7 luglio 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Nicola Porro intervisterà il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. A seguire, la politica estera con l’incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Tpi.it