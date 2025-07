Carolina del Nord la tempesta Chantal invade strade e case | evacuazioni di massa

La Carolina del Nord si prepara ad affrontare la furia di Chantal, che con piogge torrenziali e inondazioni ha sconvolto il centro dello stato, costringendo decine di persone all'evacuazione. Le operazioni di salvataggio, svolte da vigili e volontari, sono in corso per mettere in salvo chi è rimasto bloccato. Una situazione critica che richiede attenzione e solidarietà , perché la tempesta non si ferma qui...

Le forti piogge e le inondazioni causate dai residui della tempesta tropicale Chantal hanno costretto decine di persone a lasciare le proprie case nel centro della Carolina del Nord tra la tarda serata di domenica e la mattina di lunedì. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chapel Hill, insieme ad altre agenzie locali, ha effettuato oltre 50 operazioni di salvataggio in acqua, molte delle quali in aree dove le acque alluvionali sono penetrate o minacciavano di entrare in complessi residenziali. Più di 60 persone sono rimaste sfollate. Le autorità hanno riferito di salvataggi anche in centri commerciali, dove l’acqua ha invaso negozi e parcheggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carolina del Nord, la tempesta Chantal invade strade e case: evacuazioni di massa

