I pipistrelli vampiro contribuiscono a diffondere un vaccino contro la rabbia facendosi la toeletta a vicenda

Immaginate un’innovativa alleanza tra natura e scienza: i pipistrelli vampiro, con il loro insolito gesto di toeletta reciproca, potrebbero diventare alleati preziosi nella lotta contro la rabbia. Questo metodo, già testato su una colonia di Desmodus rotundus in Messico, potrebbe rivoluzionare la prevenzione tra gli animali da allevamento, aprendo nuove strade per la salute globale. Un esempio affascinante di come la natura possa ispirare soluzioni sorprendenti.

Il metodo potrebbe aiutare a ridurre i contagi fra gli animali da allevamento, e al momento è stato testato su una colonia di circa 100 esemplari di Desmodus rotundus situata a Jalisco, in Messico. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - I pipistrelli vampiro contribuiscono a diffondere un vaccino contro la rabbia facendosi la toeletta a vicenda

In questa notizia si parla di: pipistrelli - vampiro - contribuiscono - diffondere

I pipistrelli vampiro contribuiscono a diffondere un vaccino contro la rabbia facendosi la toeletta a vicenda.

YOUTUBE Pipistrelli vampiro, è allarme attacchi: morto un uomo in Brasile - Blitz Quotidiano - Pipistrelli vampiro, è allarme attacchi: morto un uomo in Brasile. Secondo blitzquotidiano.it

Pipistrelli vampiro che corrono sul tapis roulant, svelato il mistero del loro strano metabolismo - Fanpage.it - Guardare pipistrelli vampiro (Desmodus rotundus) che corrono su un tapis roulant potrebbe sembrare un passatempo decisamente insolito. Segnala fanpage.it