ue donohoe confermato per terzo mandato come presidente eurogruppo

Ue: l’Eurogruppo ha eletto oggi all’unanimità Paschal Donohoe, Ministro delle Finanze irlandese, come suo Presidente per un terzo mandato. Il suo nuovo mandato, della durata di due anni e mezzo, inizierà il 13 luglio 2025. Il Presidente è in carica dal 13 luglio 2020. Donohoe: “Un grande onore e un privilegio”. “È stato un grande onore e un privilegio ricoprire la carica di Presidente dell’Eurogruppo dal 2020. Sono molto grato ai miei colleghi ministri per la fiducia che hanno riposto in me, che mi ha permesso di continuare a guidare il nostro importante lavoro per un terzo mandato. Come promesso ai ministri nel 2020, sono stato – e rimarrò – un mediatore autentico e onesto nei nostri negoziati, garantendo che tutte le voci e le posizioni fossero tenute in considerazione”, commenta Donohoe. 🔗 Leggi su Lapresse.it