Giallo per il blitz di 50 persone incappucciate al cantiere dell’impianto eolico sul Giogo

Un’incursione misteriosa e violenta scuote il Mugello: 50 persone incappucciate, armate di coltelli, hanno attaccato il cantiere dell’impianto eolico sul Monte Giogo del Villore. Minacce, danni e tensione palpabile: cosa si cela dietro questa azione? La società Agsm Aim ha già presentato denuncia ai carabinieri di Borgo San Lorenzo, ma la verità resta avvolta nel mistero. La ferma condanna di tutti i protagonisti si impone come primo passo verso la chiarezza e la giustizia.

BORGO SAN LORENZO – Giallo per il blitz nel cantiere per la costruzione dell'impianto eolico di Monte Giogo del Villore in Mugello. Una cinquantina di persone incappucciate, pere con in mano coltelli, avrebbero prima minacciato ingegneri e lavoratori forestali, quindi provocato ingenti danni a infrastrutture e mezzi. La società Agsm Aim, titolare del progetto, ha presentato denuncia ai carabinieri di Borgo San Lorenzo: "Ferma la condanna dell'atto violento e solidarietà ai tre ingegneri minacciati e ai boscaioli, oggetto di provocazioni, costretti a lasciare il cantiere" da parte del gruppo "che si è introdotto abusivamente nell'area".