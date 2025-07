Inter De Paul si allontana? Due americane fanno sul serio!

Rodrigo De Paul, centrocampista argentino di grande talento, si trova al centro di un interessante intreccio di mercato. Dopo anni di rumors e smentite, sembra che il suo futuro possa prendere una piega diversa: lontano dall’Inter e più vicino alle sirene del Sudamerica. La sua volontà di esplorare nuove avventure apre nuovi scenari, lasciando i tifosi nerazzurri con il fiato sospeso, pronti a scoprire quale strada prenderà il talentuoso giocatore.

Rodrigo De Paul è tra i centrocampisti accostati all'Inter per la prossima stagione. Al momento, il calciatore argentino sembra più vicino al ritorno in Sudamerica. La situazione. IL PUNTO – Rodrigo De Paul e l'Inter rappresentano due realtà spesso vicine ma mai realmente in grado di incrociarsi. L'interesse dei nerazzurri risale a svariate stagioni fa, quando l'argentino militava nell'Udinese e dimostrava di poter svolgere un ruolo primario all'interno di una squadra chiamata a lottare ai vertici. L'aggancio non è riuscito, con il classe 1994 che si è poi trasferito all'Atlético Madrid alla corte del connazionale Diego Pablo Simeone.

De Paul Inter, torna di moda il suo nome per il centrocampo: sondaggio con l’Atletico Madrid! La mossa di Ausilio - Rodrigo De Paul torna al centro delle attenzioni del mercato nerazzurro. Dopo alcune speculazioni, l'Inter ha avviato un sondaggio con l'Atletico Madrid per il talento argentino, in una mossa strategica del direttore Ausilio per rinforzare il centrocampo.

