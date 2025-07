Crolla il controsoffitto della camera su una donna che dormiva nel suo letto | liberata dai vigili del fuoco

Una scena da brividi si è svolta nella notte a Bergamo, quando i vigili del fuoco hanno salvato una donna di 90 anni rimasta intrappolata sotto il controsoffitto crollato nella sua camera. L’incidente, forse provocato da uno sbalzo termico, ha messo in pericolo la vita della pensionata. La prontezza dei soccorritori ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta il valore del coraggio e dell’attenzione alle fragilità. Continua a leggere per scoprire come si è concluso il salvataggio.

