È dovuto intervenire Stefano Belen Rodriguez lite furiosa sotto casa | De Martino l’ha vista ed è corso

Un episodio che ha catturato l’attenzione dei passanti e dei media: Belen Rodriguez protagonista di una furiosa lite sotto casa de De Martino, con Stefano che interviene per placare gli animi. Un incidente che svela un lato inaspettato delle celebrità, tra tensione e solidarietà. Ma cosa si nasconde dietro questa scena improvvisa? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda incredibile, che ha lasciato tutti senza parole.

Paradossale la vicenda che avrebbe avuto come protagonista Belen Rodriguez. La conduttrice argentina avrebbe avuto una furiosa lite con una persona, mentre si trovava in strada proprio sotto la sua abitazione. Con lei c’era anche Stefano De Martino, costretto a intervenire per evitare il peggio. A svelare i particolari della lite di Belen Rodriguez con un uomo e del successivo intervento di Stefano De Martino è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Nella sua newsletter, come riportato dal sito Today, si è soffermato su questo scontro verbale tra la donna e una persona con urla e parole grosse volate improvvisamente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it