cade nel letto del fiume uomo di 55 anni soccorso a montevarchi

Un pomeriggio di paura a Montevarchi, quando un uomo di 55 anni è caduto nel letto del fiume Dogana, scatenando il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario. La loro prontezza ha fatto la differenza, evitando conseguenze gravi e garantendo un soccorso rapido e efficace. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza nei pressi dei corsi d'acqua, soprattutto in condizioni imprevedibili.

Montevarchi (Arezzo), 7 luglio 2025 – Paura per un uomo caduto nel letto del fiume Dogana, a Montevarchi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 7 luglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, intorno alle 14.30. La squadra ha raggiunto l’uomo di circa 55 anni caduto, lo ha immobilizzato in collaborazione con il personale sanitario e successivamente trasportato lungo le sponde, dove è stato preso in cura dal personale sanitario 118 e trasportato poi all’ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it