Laporte Juventus quanto c’è di vero nella trattativa tra il difensore franco-spagnolo e la Vecchia Signora? C’è un grosso problema da risolvere per vestire di bianconero il difensore

La possibile trattativa tra Laporte e la Juventus si fa sempre più concreta, ma non senza ostacoli. L’esperto difensore franco-spagnolo rappresenta un colpo importante per rafforzare la retroguardia bianconera, con l’obiettivo di puntare a una stagione di successo. Tuttavia, c’è un problema da risolvere prima di vestire di bianconero il calciatore: la trattativa dipende da un dettaglio cruciale che potrebbe fare la differenza.

Laporte Juventus, per far sì che l’esperto difensore franco-spagnolo vesta la maglia della Vecchia Signora è necessario risolvere questo passaggio. Il mercato Juventus sta attivamente monitorando il mercato per rinforzare il proprio reparto difensivo, con l’obiettivo di migliorare la solidità della squadra in vista della stagione 20252026. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero ha “alzato le antenne” per Aymeric Laporte, difensore spagnolo attualmente in forza all’ Al-Nassr in Arabia Saudita, dopo aver lasciato il Manchester City. Se il giocatore dovesse esprimere il desiderio di tornare in Europa e rinunciare a una parte consistente dei 25 milioni di euro annui che percepisce in Arabia Saudita, la Juventus sarebbe pronta a fare un passo avanti e a valutare una trattativa con il club saudita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com