Cassino insegue la moglie che vuole denunciarlo e la trova con l’amante | scatta la rissa davanti alla Polizia

A Cassino, un dramma si dipana tra emozioni forti e colpi di scena: l’uomo, allontanato per maltrattamenti e lesioni alla moglie, cerca di raggiungerla, ma la trova con l’amante. La situazione degenera in una rissa davanti alla polizia, che interviene prontamente. Per garantire la sicurezza, viene applicato il braccialetto elettronico. Una vicenda che mette in luce l’importanza delle misure di tutela e la lotta contro la violenza domestica.

