Ken il Guerriero rilasciato il trailer del nuovo anime | i fan sono divisi per la nuova animazione

È stato rilasciato il trailer del remake dell'anime di "Ken il Guerriero", che lo vedremo debuttare intorno alla primavera del prossimo anno, e molti fan hanno già detto cosa ne pensano. All'Anime Expo 2025, è stato mostrato il primo trailer del remake di Ken il Guerriero, previsto per il 2026. Il video ha suscitato molte perplessità , soprattutto per un'estetica in CGI giudicata deludente e paragonata a quella del discusso Berserk del 2016. Tra doppiatori confermati e uno studio ancora ignoto, l'hype per ora è sotto scacco. Ken il Guerriero ritorna, ma i fan non sono tutti estasiati L'annuncio del remake di Hokuto no Ken - conosciuto da noi come Ken il guerriero - avrebbe dovuto essere un boato nostalgico, un pugno allo stomaco per i fan storici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it