Wimbledeon Sonego e Shelton pari 6-3 1-6 al termine del secondo set | cresce l’attesa per Sinner-Dimitrov

L'attesa cresce a Wimbledon, dove Lorenzo Sonego e Ben Shelton si sfidano per un posto nei quarti. Il loro incontro, terminato con un parziale di 6-3, 1-6, alimenta le speranze di un possibile derby azzurro contro Jannik Sinner, impegnato contro Grigor Dimitrov. Intanto, Flavio Cobolli si è già assicurato il passaggio, pronto ad affrontare il vincente tra Djokovic e De Minaur. Il torneo si appresta a regalare emozioni e sorprese.

Lorenzo Sonego e Ben Shelton si contendono la qualificazione ai quarti di finale di Wimbledon. Possibile derby azzurro tra il tennista torinese e Jannik Sinner, impegnato contro Grigor Dimitrov, al prossimo turno. Sempre nella parte alta del tabellone, Flavio Cobolli si è già qualificato ai quarti di finale; il suo prossimo avversario sarà il vincente del match Djokovic-De Minaur.

