La fuga dei “nuovi italiani” all’estero evidenzia un fenomeno complesso e in crescita, coinvolgendo un terzo di cittadini naturalizzati che decidono di lasciare l’Italia. Con 87mila espatri tra 2023 e 2024, questo trend solleva importanti riflessioni sulle politiche di integrazione e inclusione nel nostro paese. È fondamentale capire le ragioni dietro queste scelte per migliorare il nostro sistema e trattenere i talenti.

La fuga dei “nuovi italiani” all’estero sembra un fenomeno sempre più significativo, con dati che imporrebbero una riflessione sulle politiche di inclusione nel Paese. Secondo le stime del Centro Studi e Ricerche IDOS, basate su dati Istat e anticipate da La Stampa, dei 270mila espatri di cittadini italiani registrati tra 2023 e 2024, un terzo (87mila) hanno riguardato persone nate all’estero e poi naturalizzate italiane. Il dato è parziale, perché fondato sulle nuove iscrizioni all’Aire, e limitato ai giovani figli di stranieri arrivati da piccoli e poi naturalizzati, escludendo dunque chi è nato in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cervelli in fuga, un terzo sono nuovi italiani naturalizzati. Le ragioni che li spingono a lasciare l’Italia

