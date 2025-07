Shock in Russia | il ministro dei Trasporti silurato da Putin si suicida

Una drammatica svolta scuote la Russia: il ministro dei Trasporti Roman Starovoyt, licenziato improvvisamente da Putin, si è suicidato. Ex manager di successo e figura chiave nel panorama finanziario e infrastrutturale di San Pietroburgo, la sua morte apre un nuovo capitolo di tensioni e misteri nel cuore del potere russo. Questa tragicomica vicenda lascia emergere interrogativi sul fragile equilibrio che governa la politica nazionale e le conseguenze di un colpo di scena così devastante.

Shock in Russia dopo che il 53enne esponente di Russia Unita Roman Starovoyt, licenziato nella giornata di oggi da Vladimir Putin dal ruolo di Ministro dei Trasporti, si è suicidato. Chi era Roman Starovoyt. Starovoyt era un ex manager che aveva guidato la compagnia finanziaria NPF Promyshlenny, il gruppo di costruzioni Stroyinvest e il Fondo d’Investimento del Governo di San Pietroburgo nei primi Anni Duemila prima di scendere in campo come ufficiale governativo guidando l’Agenzia dei Trasporti Russa dal 2012 al 2018, servendo come viceministro dei Trasporti dal 2018 al 2019 e governando poi, per cinque anni, l’oblast di Kursk. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Shock in Russia: il ministro dei Trasporti silurato da Putin si suicida

In questa notizia si parla di: russia - shock - ministro - trasporti

Al Bano, la decisione shock: “Andrò in Russia per il concerto per la pace”. Scoppia la polemica - Al Bano scuote il mondo dello spettacolo con la sua decisione di partecipare al concerto per la pace in Russia, scatenando un acceso dibattito.

Trump esenta dai dazi le Big Oil che lo hanno sostenuto. Pechino: dazi al 34% su merci Usa; Le forze speciali britanniche combattono in Ucraina. Le rivelazioni shock del giornalista polacco Zbigniew Parafianowicz (V. Volcic).

Russia, morto il ministro dei Trasporti che era stato licenziato da Putin. "Si è suicidato in auto" - Nello stesso ministero è morto oggi un altro funzionario, Andrej Korneichuk ... Si legge su tg.la7.it

Russia: ex ministro Trasporti trovato morto suicida dopo essere stato licenziato da Putin - Roman Starovoit era stato rimosso poche ore prima dall'incarico: accanto al corpo, in un'auto, trovata un'arma ... Lo riporta affaritaliani.it