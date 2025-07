de Ligt fa di nuovo le valigie? Dall’Inghilterra viene smentita questa eventualità! Si è imposta questa figura che ha posto un veto sulla partenza dell’olandese

Matthijs de Ligt rimane a Manchester: la sua possibile partenza dall'Inghilterra si dissolve, grazie a una decisione che impone un veto sulla sua uscita. Dopo aver brillato con il Manchester United lo scorso stagione, l’olandese sembra aver conquistato il cuore dei Red Devils, che ora puntano su di lui per rafforzare la difesa. La volontà della società e le ultime indiscrezioni rendono questa permanenza più certa che mai: un nuovo capitolo per de Ligt all’Old Trafford si apre, lasciando alle spalle le voci di mercato.

