Se siete pronti a vivere un’estate di musica e emozioni, non perdete Cornetto Battiti Live 2025 su Canale 5, condotto da Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis. Ogni serata inizia alle ore 21:30, proseguendo fino circa alle 01:15, regalando circa 3 ore e 45 minuti di spettacolo. Scoprite di seguito tutto ciò che serve sapere per non perdere neanche un minuto di questa coinvolgente stagione!

. A che ora inizia Cornetto Battiti Live 2025, la nuova stagione dello show musicale dell’estate con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis su Canale 5? Ogni puntata andrà in onda a partire dalle ore 21,30 e si chiuderà intorno alle ore 01,15. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 3 ore e 45 minuti. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: lunedì 7 luglio 2025, ore 21,30. Seconda puntata: lunedì 14 luglio 2025, ore 21,30. Terza puntata: lunedì 21 luglio 2025, ore 21,30. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - A che ora inizia Cornetto Battiti Live 2025: l’orario d’inizio dello show su Canale 5

