Flavio Cobolli ha sempre sognato di giocare queste partite, e ora il suo sogno si realizza a Wimbledon. Dopo aver sconfitto il veterano Marin Cilic negli ottavi, l’orgoglio e la determinazione del giovane tennista romano emergono in ogni punto. Una vittoria storica che lo catapulta per la prima volta ai quarti di uno Slam, dimostrando che con passione e perseveranza tutto è possibile. Flavio Cobolli può lasciarsi andare a tutta la propria gioia, dopo aver battuto il croato Marin Cilic negli ottavi di finale di Wimbledon. Per la prima volta in carriera, il

Flavio Cobolli può lasciarsi andare a tutta la propria gioia, dopo aver battuto il croato Marin Cilic negli ottavi di finale di Wimbledon. Per la prima volta in carriera, il tennista romano ha raggiunto i quarti di uno Slam, grazie al successo per 6-4 6-4 6-7 (4) 7-6 (3). Una prestazione di grande consistenza per Flavio, che ha saputo disinnescare le giocare del suo piĂą esperto avversario. “ Ho sempre sognato di essere qui a giocare questo torneo, non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto. Ho cominciato a giocare per questo tipo di partite, c’è tutta la mia famiglia qui. Mio padre sta piangendo, c’è mio fratello e i miei amici, è un momento che non dimenticherò “, le sue parole nell’intervista post match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli: “Ho sempre sognato di giocare queste partite, è un momento che non dimenticherò”

