Pedaggi autostradali saltano gli aumenti | le destre costrette alla retromarcia

Dopo settimane di tensione e polemiche, le autostrade italiane tornano a essere più accessibili: gli aumenti dei pedaggi, annunciati per agosto, sono ufficialmente saltati. La maggioranza ha fatto marcia indietro, lasciando alle opposizioni l’amaro in bocca e una riflessione sulla trasparenza e le scelte politiche che influenzano ogni automobilista. È un passo importante verso un equilibrio più giusto sulle tariffe autostradali, ma il dibattito resta aperto.

La marcia indietro era inevitabile. Sull’aumento dei pedaggi autostradali la maggioranza è stata costretta a un dietrofront, che ora è arrivato ufficialmente. Gli aumenti di agosto saltano dopo che è stato stralciato il precedente emendamento al dl Infrastrutture, sostituito da un nuovo testo che riguarda Anas ma non contiene più i rincari sulla rete che sarebbero scattati in piena estate e che hanno portato le opposizioni a parlare di una tassa occulta sulle vacanze degli italiani. Pedaggi autostradali, saltano gli aumenti: destre costrette al dietrofront. Ora, quindi, è ufficiale: i relatori hanno presentato il nuovo emendamento riprendendo i contenuti del precedente testo per la parte relativa ad Anas, ma eliminando i passaggi riguardanti i pedaggi e gli aumenti tariffari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it