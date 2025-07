LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Tim Merlier brucia Milan sull’arrivo di Dunkerque

Il Tour de France 2025 continua ad emozionare gli appassionati con una tappa da cardiopalma a Dunkerque! Oggi, Tim Merlier ha conquistato la vittoria in solitaria, bruciando Milan all’arrivo e mantenendo vivo il sogno di un’Italia che aspetta ancora il suo ultimo trionfo, risalente al 2019 con Nibali. Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale e rivivete con noi questa giornata di pura adrenalina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Milan non riesce neanche oggi a sfatare il tabù della vittoria italiana al Tour. L’ultimo successo rimane quello di Vincenzo Nibali (2019). 61esima vittoria in carriera per un Tim Merlier perfetto. Il campione europeo, rimasto senza compagni di squadra, ha dovuto affrontare da solo la volata finale ed ha bruciato l’azzurro al fotofinish. 17.54 Questa la classifica della terza tappa: 1 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 4:22:00 2 MILAN Jonathan Lidl – Trek 0:00 3 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 0:00 4 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility -00:05:05 5 BITTNER Pavel Team Picnic PostNL -00:05:05 6 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty -00:05:05 7 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck -00:05:05 8 VAN POPPEL Danny Red Bull – BORA – hansgrohe -00:05:05 9 ACKERMANN Pascal Israel – Premier Tech -00:05:05 10 CAPIOT Amaury Arkéa – B&B Hotels -00:05:05 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tim Merlier brucia Milan sull’arrivo di Dunkerque

GIRO D'ITALIA WOMEN Non solo Tour de France in questo inizio di luglio. Parte domani con una breve cronometro individuale da Bergamo il Giro d'Italia Women che si concluderà dopo 8 tappe a Imola, dove conosceremo chi succederà in albo d'oro alla Vai su Facebook

Tour de France LIVE! Prima tappa, Jonathan Milan vuole la maglia gialla al debutto a Lille, che sfida con Merlier e Philipsen. La diretta scritta; Favoriti Maglia Verde Tour de France 2025: Philipsen punta a riprendersi il trono, Merlier e Milan tra i pretendenti, ma le tante tappe miste sorridono a Van Aert e Van Der Poel; LIVE! GAND-WEVELGEM, MILAN SFIDA MERLIER, PHILIPSEN E GIRMAY! DIRETTA E AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE.

