Morto il rapper DMX: ricoverato da giorni per via di un attacco cardiaco. È stato tra i più influenti artisti rap di sempre (Di venerdì 9 aprile 2021) E’ Morto Earl Simmons, il rapper americano noto al grande pubblico con il nome DMX. Negli scorsi giorni era stato ricoverato dopo un attacco di cuore causato probabilmente da overdose. Ad annunciare la morte del cantante, cinquant’anni compiuti lo scorso 18 dicembre ed originario di Mount Vernon, è stata la famiglia in una dichiarazione alla stampa statunitense. Il legale Murray Richman, non aveva voluto confermare le indiscrezioni che parlavano di una sospetta overdose, però era noto che il cantante lottasse dall’adolescenza con la tossicodipendenza. rapper, attore e attivista statunitense, è stato conosciuto anche come Dark Man X, The Divine Master of the Unknown. L’apice della sua popolarità l’ha raggiunto alla fine degli anni ’90 per i suoi scuri e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) E’Earl Simmons, ilamericano noto al grande pubblico con il nome DMX. Negli scorsieradopo undi cuore causato probabilmente da overdose. Ad annunciare la morte del cantante, cinquant’anni compiuti lo scorso 18 dicembre ed originario di Mount Vernon, è stata la famiglia in una dichiarazione alla stampa statunitense. Il legale Murray Richman, non aveva voluto confermare le indiscrezioni che parlavano di una sospetta overdose, però era noto che il cantante lottasse dall’adolescenza con la tossicodipendenza., attore e attivista statunitense, èconosciuto anche come Dark Man X, The Divine Master of the Unknown. L’apice della sua popolarità l’ha raggiunto alla fine degli anni ’90 per i suoi scuri e ...

